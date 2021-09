Liziane Gutierrez alfineta Erasmo Viana: “Verdadeiro babaca” – A Fazenda

Primeira eliminada em A Fazenda 13, Liziane Gutierrez falou sobre a sua trajetória e comentou as principais polêmicas do reality, durante a Live do Eliminado desta sexta-feira (24), que foi transmitida pelo TikTok e redes sociais de A Fazenda, sob o comando de Lucas Selfie.



Assim que entrou no estúdio, Liziane se desequilibrou e caiu. É claro que o apresentador aproveitou a deixa para questionar qual dos dois tombos foi o pior: machucar o joelho ou perder a disputa para o Nego do Borel.







“Com certeza, perder para o Nego do Borel”, disse a peoa para Lucas Selfie, logo no começo do bate-papo.



Ela explica por que não confirmou a fama de barraqueira no reality: “Barracos fazem parte da minha vida, mas ali, foi um ‘mix’ de sentimentos. Me senti excluída. Eu estava sofrendo e fui me fechando. Tudo isso não me deixou ser a Liziane Gutierrez”, explicou.







Ao ser questionada sobre o pedido para se mudar para a Baia, a modelo revelou que a estratégia não deu certo: “Eu acho que eu poderia ter ficado muito mais e mostrado quem sou”, disse.



Afiado, Lucas Selfie perguntou o que ela faria para reverter a eliminação. A peoa foi breve em sua resposta: “Teria sido mais Liziane Gutierrez em relação ao Erasmo Viana”.



Segundo a modelo, o peão era grosseiro com ela no confinamento.







“Aqui fora percebi o quanto ele foi um verdadeiro babaca. Ele precisa respeitar mais as mulheres”, afirmou.



O próximo assunto da Live foi a amizade conturbada com Fernanda Medrado. Após a primeira festa da temporada, a modelo alfinetou a colega na frente de todos, mas se arrependeu.



“Eu dei uma resposta atravessada para ela e sei que ela cuidou de mim no reality. Eu não tive empatia com a Medrado”, confessou.



No confinamento, Liziane protagonizou uma discussão feia com MC Gui e justificou: “Ele é ‘fofinho’, mas é muito mimado”.



Chapéu da Verdade



Lucas Selfie anunciou uma novidade na Live do Eliminado, o Chapéu da Verdade, patrocinado pela Seda.



A cada resposta de Liziane, o chapéu revelava o resultado. Confira algumas das perguntas polêmicas:



– É verdade que você já teve treta com Chris Brown?



“Sim. Foi uma agressão contra mim”, disse.



– Você coleciona cuecas dos relacionamentos com famosos?



“Sim. Tenho cuecas do Donovan Mitchell e Wiz Khalifa”, confessou.



– Qual foi o momento em que você mais brilhou em A Fazenda?



“Não me orgulho disso, mas foi na festa”, brincou.



Queima Peão



Para finalizar a Live, Liziane participou da dinâmica “Queima Peão”. A primeira peoa que a modelo jogou na lareira foi Sthefane Matos.



“Falta verdade nela”, disse.



A próxima foi Marina Ferrari: “Ela não se manifesta”.



O terceiro foi Erasmo Viana, além de “queimar” o peão, Liziane rasgou a foto.



“Eu me senti pressionada. Foi bizarro”, comentou.



Por último, Liziane optou por Mileide Mihaile: “Ela esperou o jogo da discórdia e me colocou para ser eliminada”, finalizou.



Agente do Caos ou Saboneteira de Ouro?



Para encerrar a Live, Lucas Selfie anunciou o resultado da votação do público sobre o posicionamento de Liziane no reality.



Com 51%, a modelo ganhou o troféu de “saboneteira”.



Acompanhe A Fazenda 13! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22h45; aos sábados, depois da novela Gênesis e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de A Fazenda 13.



Veja também a Cabine de Descompressão no PlayPlus.