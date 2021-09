Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de ‘A Fazenda 13’

Fortes emoções tomaram conta da noite da última quinta-feira (23) em “A Fazenda”, Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada da décima terceira temporada do reality rural. A influencer foi a menos votada para permanência em uma disputa com Solange Gomes e Nego do Borel.

A modelo recebeu 26,15% dos votos do público, enquanto a ex-banheira do Gugu ficou bem próxima com 26,44%. Já o funkeiro liderou com folga e teve 47,41%.

O caminho até a roça

Liziane recebeu 4 votos da casa e foi escolhida para ficar no segundo banquinho da roça durante a votação aberta, Nego do Borel tinha sido indicado pelo então Fazendeiro, Gui Araújo. Foi a própria modelo que puxou para a berlinda, Solange Gomes, que saiu direto da baia para a roça.

A peoa não contava com a popularidade maior de sua colega barraqueira e escolheu mal quem poderia enfrentar em uma eliminação.