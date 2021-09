Liziane Gutierrez é eliminada de A Fazenda 13 com 26,15% dos votos – A Fazenda

A Fazenda 13 chegou ao fim para Liziane Gutierrez! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (23), com 26,15% dos votos. A modelo perdeu a disputa contra Nego do Borel e Solange Gomes pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.



A primeira Roça do reality foi formada na terça-feira (21). Nego do Borel foi indicado pelo Fazendeiro Gui Araujo. Liziane Gutierrez foi a peoa mais votada pela sede e puxou Solange Gomes da Baia. Erika Schneider não foi salva por nenhum dos colegas de confinamento no Resta Um, formando o quarteto de roceiros. Entretanto, a bailarina se livrou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro e conquistar o Chapéu.



Liziane Gutierrez criou polêmicas, se isolou, mas também se divertiu muito no reality. Logo na primeira festa, a peoa criou uma confusão com Nego do Borel. Após o episódio, ela se afastou dos participantes e se aproximou dos bichinhos. A vaca de ordenha e o bezerro foram grandes ouvintes da modelo, que também divertiu o público ao levar uma “rabada” na cara.



Durante o trato com o animal, a peoa teve conflitos com MC Gui. Entretanto, os peões deixaram os atritos de lado e se resolveram.



Entre polêmicas e isolamento, Liziane Gutierrez é a primeira peoa eliminada da temporada.



