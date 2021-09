Liziane Gutierrez, Nego do Borel e Solange Gomes formam a primeira Roça de A Fazenda 13  – A Fazenda

Liziane Gutierrez, Nego do Borel e Solange Gomes formam a primeira Roça de A Fazenda 13. Já Erika Schneider venceu a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (22), e volta para a sede com o chapéu mais cobiçado da temporada.



Na noite da última terça-feira (21), Erika Schneider sobrou na dinâmica do Resta Um e vetou Nego do Borel de participar da Prova do Fazendeiro. Por isso, o cantor já estava confirmado na Roça.



Para vencer a prova, as peoas deveriam preencher letras com areia enquanto a bolinha descia pela mesa.



Caso a bola caísse na canaleta, a competidora precisaria esperar até o fim do percurso para jogar novamente.



A participante que enchesse todas as letras que formavam a palavra Fazendeiro, no menor tempo, levaria o chapéu, além de escapar da Roça.



Erika Schneider provou que é ágil e venceu a Prova do Fazendeiro.







