Londrina 0 x 2 CSA – Azulão de Alagoas vence e vê Z4 cada vez mais distante! – Futebol Interior

Londrina, PR, 18 (AFI) – O CSA conquistou importante resultado na luta contra o rebaixamento na tarde deste sábado, quando visitou o Londrina e venceu por 2 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Yuri e Iury Castilho marcaram os gols da partida.

Foi a primeira vitória do CSA sob o comando do técnico Mozart Santos, que vinha de um empate com o Vila Nova (1 a 1) e derrota para o Guarani (1 a 0). O CSA agora é o 12º colocado, com 32 pontos ganhos, figurando na parte intermediária da classificação.

Já o Londrina segue em situação delicada. Os paranaenses chegaram ao quinto jogo sem vitória, com três derrotas consecutivas. Sequência que mantém o time apenas na 18ª posição, com 21 pontos.

CSA ABRE VANTAGEM ANTES DO INTERVALO

Com bola rolando, o Londrina até criou oportunidades de gol, mas viu o CSA ser efetivo com a bola nos pés e encaminhar a vitória antes do intervalo. Os donos da casa assustaram em chute de Júnior Pirambu, aos 13 minutos, e Marco Túlio respondeu para os alagoanos aos 25.

Só que o CSA resolveu balançar as redes na reta final do primeiro tempo. Aos 40, Iury Castlho cruzou na esquerda e Yuri, com um levo desviou, abriu o placar. Animado, o time visitante seguiu no ataque e ampliou aos 48, quando Iury Castilho recebeu na área e chutou forte.

CSA fez dois gols no final do primeiro tempo (Foto: Ricardo Chicarelli)

PÊNALTI DESPERDIÇADO E TUBARÃO EM CIMA

A vantagem do CSA poderia ter sido ainda maior no início do segundo tempo, quando Iury Castilho invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Saimon. Marco Túlio foi para a cobrança de pênalti logo no primeiro minuto e mandou para fora, desperdiçando a chance de selar a vitória.

Em desvantagem no placar, o Londrina precisou partir para o tudo ou nada e pressionou o CSA. Aos 16, Caprini cabeceou rente à trave do goleiro Thiago Rodrigues. Dois minutos depois foi a vez do zagueiro Saimon testar firme e obrigar o goleiro alagoano a fazer linda defesa no canto esquerdo.

Restou ao CSA apertar a marcação e apostar nos contra-ataques. Aos 31, o artilheiro Dellatorre ficou cara a cara com o goleiro Dalton, mas finalizou muito mal, mantendo o placar 2 a 0 até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Londrina volta a campo na terça-feira para enfrentar o Náutico, às 21h30, nos Aflitos, em Recife (PE). Enquanto o CSA jogará na quinta-feira, quando receberá o Botafogo-RJ, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL).