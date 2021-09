Londrina acerta com colombiano que disputou o Paulistão – Futebol Interior

Londrina, PR, 06 (AFI) – Tentando sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do lateral-direito Elacio Cordoba, colombiano que disputou o Paulistão de 2021 pela tradicional Inter de Limeira.

Cordoba foi apresentado no interior paranaense e assinou contrato até o final do Estadual de 2022. Mas a missão, porém, será ser mais uma boa opção para colaborar com a fuga do time contra o descenso.

O novo reforço tem 27 anos e jogou durante quase toda a carreira na Colômbia, onde atuou por Bogotá, Atlético Huila, Independiente Medelín e Rionegro Águilas. Em 2020 jogou pela Inter de Limeira e depois foi emprestado ao Figueirense. Em 2021 voltou a vestir a camisa da Inter de Limeira e vinha procurando um novo clube.

O Londrina é o atual 18º colocado, com 21 pontos ganhos. O time voltará a campo no sábado para enfrentar o Botafogo, às 16h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.