Londrina acerta com experiente jogador – Futebol Interior

Londrina, PR, 28 (AFI) – O Londrina foi em busca de reforços na luta pela permanência dentro do Campeonato Brasileiro Série B. O polivalente Eltinho é o nome da vez para resolver os problemas na lateral-esquerda e no meio campo. O contrato é até o fim de 2021.

O jogador é bastante conhecido no cenário paranaense e defende o quarto clube do Estado. Revelado no Paraná-PR, Eltinho também passou pelo Coritiba e J.Malucelli. O experiente de 34 anos estava no Figueirense-SC, mas acertou a rescisão nesta semana.

FALA, ELTINHO

“Agradeço a oportunidade, estou muito feliz de vestir essa camisa, a gente que foi nascido de Curitiba, conhecemos bem o Londrina, a história do clube, fiquei impressionado com a estrutura que tem, uma estrutura muito boa para que possamos fazer um excelente trabalho e espero retribuir da melhor maneira possível.”

‘NÃO TEM RECEITA’

Aos 34 anos, Eltinho tem rodagem de sobra para ajudar o Londrina na briga contra a zona de rebaixamento. O recado, porém, não é tão complexo. Na verdade, é simples até demais.

“Futebol não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica, as vezes a gente acha que um grupo vai dar certo e acaba não dando, uma coisa que aprendi ao longo da minha carreira que é preciso pontuar, é um campeonato de pontos, precisamos pontuar e estou aqui para ajudar e no que puder ajudar, vou ajudar.”

SITUAÇÃO

O Londrina foi derrotado na tarde desta terça-feira por 2 a 0 para o Avaí e pode acabar a 25ª rodada na degola, caso o Brusque conquiste um ponto ou o Vitória vença. O Fantasma volta a campo no domingo (03), às 20h30, em casa, no Estádio do Café, contra o Sampaio Corrêa.