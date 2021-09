Londrina anuncia atacante que foi rebaixado na Série C – Futebol Interior

Londrina, PR, 29 (AFI) – O atacante Zeca é o novo reforço do Londrina para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Natural de Salvador (BA), de 24 anos, José Joaquim de Carvalho, passou pelos clubes baianos, pelo futebol de Portugal e por últimos estava no Oeste-SP, onde fez 27 jogos e quatro gols, mas acabou rebaixado à Série D. Seu vínculo vai até o fim da competição nacional.

“Para mim é uma honra muito grande jogar em um clube dessa magnitude, fico muito feliz da confiança que recebi para chegar aqui e tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível”, destacou o novo reforço.

Zeca tem 1,92m e suas principais características são a bola aérea, já que é um atleta que se posiciona como camisa 9, dentro da área, sendo uma referência para o ataque. Além do Oeste, defendeu Bahia, Vitória, Ypiranga-BA, Goiás e Criciúma. Fora do Brasil, passou pelo Boavista, de Portugal.

SITUAÇÃO

O Londrina foi derrotado na terça-feira por 2 a 0 para o Avaí e está com 27 pontos dentro da zona de rebaixamento. O Fantasma volta a campo no domingo (03), às 20h30, em casa, no Estádio do Café, contra o Sampaio Corrêa.