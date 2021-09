Londrina confirma dois ex-Ponte Preta, eliminados na Série C – Futebol Interior

Londrina, PR, 24 (AFI) – Eliminados com o Figueirense ainda na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o volante João Paulo e o atacante Roberto foram anunciados oficialmente pelo Londrina para a sequência da Série B.

“Pararam o estagiário na saída do CT com boas notícias!! O velho conhecido da torcida Alviceleste, o volante João Paulo e o atacante Roberto são os novos reforços da equipe para a sequência da Série B!”, informou o clube nas redes sociais.

O volante João Paulo, de 36 anos, já teve duas passagens pelo Tubarão. Atuou pela equipe ainda jovem, entre 2007 e 2008, participando da conquista da Copa Paraná, e retornou em 2018. João Paulo também já jogou em times como Athletico-PR, Coritiba e Ponte Preta. Ano passado, foi titular na campanha de acesso para a Série A do Juventude-RS.

O atacante Roberto também é muito experiente. Aos 35 anos, também estava no elenco do Juventude-RS no ano passado e vai para sua primeira passagem pelo Tubarão. O jogador já vestiu a camisa da Ponte Preta, Novorizontino, Oeste, Coritiba, entre outros.

A equipe volta a campo no próximo sábado, pela 26ª rodada da Série B, às 16h, em casa, em duelo direto contra o Vitória-BA. Atualmente o Londrina-PR está em 18º lugar, com 24 pontos, uma posição abaixo do adversário, que tem 25.