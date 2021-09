Londrina tem interesse em ex-meia do Athletico-PR – Futebol Interior

Londrina, PR, 20 (AFI) – Sem clube após rescindir seu contrato com o Athletico-PR, o meia Jadson está na mira do Londrina para a disputa da Série B. Em entrevista ao programa ‘Plantão Paiquerê’, da rádio ‘Paiquerê 91.7’, Sérgio Malucelli, presidente do Londrina, confirmou que tem interesse na contratação do jogador.

Jadson nasceu em Londrina, e começou sua carreira em outro clube da cidade o PSTC. O jogador que já tem 37 anos, está na reta final de sua carreira e está disposto a ouvir propostas para definir seu futuro.

Jadson pode estar indo para o Londrina disputar a Série B. Foto: Divulgação/Athletico-PR

TRAJETÓRIA DE JADSON

O jogador surgiu no Athletico-PR e logo foi para o Shakhtar, da Ucrânia, onde ficou por oito temporadas antes de voltar para o Brasil, onde defendeu o São Paulo. O meia permaneceu no Tricolor Paulista por três anos, até ser trocado para o rival Corinthians, que enviou o Pato para o time do Morumbi.

No timão, Jadson, conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro e quatro títulos estaduais. Com os títulos, o meia virou ídolo da torcida corintiana, mas não adiantou de muita coisa com a chegada de Thiago Nunes, que já afastou o jogador dizendo que não contava com ele para a temporada. Após ser afastado no clube paulista, acertou seu retorno ao Furacão. Já no clube paranaense, o meia chegou participando ativamente dos jogos, sendo titulares em algumas partidas. Jadson participou de 30 jogos fazendo três gols durante passagem que durou apenas 11 meses.

CAMPANHA DO LONDRINA

Atualmente o clube do estádio do Café, ocupa a 18° posição na Série B. Brigando ativamente contra o rebaixamento, o clube precisa diminuir uma vantagem de apenas cinco pontos para o Vila Nova, que é a primeira equipe fora da zona da degola. Na próxima rodada, o clube volta à campo para enfrentar o Náutico em Recife. O jogo será nesta terça-feira (21), às 21h30.