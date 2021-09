Londrina x Vitória – Com torcida, Tubarão e Leão fazem confronto direto na luta contra o Z4 – Futebol Interior

Londrina, PR, 24 (AFI) – Londrina e Vitória se enfrentam neste sábado (25), às 16h, no Estádio do Café, em Londrina-PR, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E o objetivo das equipes é o mesmo: vencer e deixar a zona de rebaixamento.

O Tubarão ocupa o 18º lugar, com 24 pontos, e vem de importante vitória fora de casa pelo placar de 2 a 1 diante do Náutico. Já o Leão está logo acima, em 17º lugar, com 25 pontos. A equipe vem de dois empates seguidos. O último, em casa, contra o líder Coritiba pelo placar de 0 a 0.

VOLTA DO PÚBLICO

A volta da torcida ao Estádio do Café é um combustível a mais para a luta do Londrina contra o descenso. Além disso, a equipe poderá contar com cinco novidades entre os relacionados em relação ao time que venceu o Náutico na última rodada.

O zagueiro Augusto e o meio-campista Marcelo Freitas retornam depois de um longo período de ausência. Outro meio-campista, Gegê, retorna após cumprir suspenção. Já o volante João Paulo e o atacante Roberto, que chegaram recentemente do Figueirense, podem fazer suas estreias.

A ausência fica por conta do volante Tárik, que cumprirá suspensão após receber seu terceiro cartão amarelo na última partida.

CHEGA DE EMPATES

O Vitória já tem 13 empates na Série B, sendo dois nas últimas partidas. É a equipe que mais empatou na competição, ao lado do Cruzeiro. E para voltar aos caminhos das vitórias a equipe tem cinco novidades em relação aos relacionados da última partida.

O volante Pablo Siles e o atacante Samuel voltam após cumprirem suspensão. Os recém-contratados Renan Luís e Manoel e o garoto Alisson Santos, atacante do sub-20, também vão para o jogo.