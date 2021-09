Lore Improta diz evitar sexo com Léo Santana no final da gravidez: ‘Medo dela nascer’

Na reta final da gravidez, Lore Improta tirou a noite deste domingo (12) para responder algumas perguntas nos Stories sobre esse momento. Ao ser questionada sobre o relacionamento com Léo Santana, a dançarina revelou que tem evitado relações sexuais, pois teme que isso antecipe o nascimento de Liz, filha do casal. Além disso, ela afirmou que tem se sentido muito cansada.

“Estou cansada demais nesta reta final e fico com medo dela nascer. Léo que lute. Vocês estão falando que é bom namorar e que ajuda no parto. ‘Sua médica não falou?’ Falaram e falam toda hora, mas não quero que a Liz nasça agora. Quero que o quarto dela esteja pronto. Estou segurando a onda. Quando estiver tudo pronto, aí eu namoro (risos)”, disse ela. “Não sei quando ela vai nascer. A qualquer momento ela pode chegar porque eu quero parto normal. Só vou fazer cesárea se realmente for necessário.”