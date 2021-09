Lore Improta fala sobre parto de Liz: ‘Me sinto uma guerreira’

A mamãe do ano, Lore Improta, usou as redes sociais para falar um pouco sobre o parto de Liz, sua primeira filha com Léo Santana. A dançarina se mostrou orgulhosa de si mesma e relembrou os momentos que viveu no último domingo (26).

“Força, perseverança, fé. EU CONSEGUIIII!! Me sinto uma GUERREIRA! Trouxe a minha filha ao mundo da maneira que sempre sonhei. Que parto lindo, humanizado, emocionante e inesquecível! Com certeza eu não teria conseguido sem o meu marido ao meu lado Léo Santana, minha família, e os melhores profissionais que eu poderia escolher”, iniciou.

“Minhas médicas e toda a equipe do Hospital Português. (Inclusive esse rapaz que me emprestou sua mão para eu apertar no momento da contração). Não existem palavras para agradecer por tanta entrega e atenção conosco. Volto depois com o meu relato de parto porque agora é hora de cuidar da minha princesa Liz”, concluiu.

Veja a publicação: