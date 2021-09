Lore Improta mostra recém-nascida nos braços de Léo Santana: ‘Do tamanho da mão do papai’

Lore Improta resolveu encantar a web ao mostrar um registro de sua filha recém-nascida com Léo Santana na noite do último domingo (26). O papai do ano aparece com a bebê no colo e a dançarina brinca na legenda: “Eu sou do tamanho da mão do meu pai, gente”.

Confira o clique:

Foto: Reprodução/Instagram

“Chegou chegando”

Mais cedo, o casal apresentou Liz para público ao publicar a primeira imagem do rostinho da pequena.

“E você chegou minha pequena Liz, minha luz. Dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião, Santos protetores das crianças, com 2.800 kg, 48 cm, de parto normal, com toda saúde do mundo. Eu não tinha dúvidas “que tu virias numa manhã de domingo”. (Essa música sempre me emocionou demais e eu sabia que tinha alguma ligação nisso.)”, escreveu Lore em seu perfil no instagram.