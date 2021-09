Lore Improta rememora trajetória da gravidez e emociona web: ‘Aprendi tanto’

No último domingo (12), Lore Improta completou 9 meses de gestação e emocionou seus seguidores ao refazer a trajetória do barrigão através de seu perfil no Instagram. Em um relato comovente, a loira falou sobre sua experiência e a ansiedade em ver o rostinho da primeira filha.

“Minha pequena Liz, estamos na reta final para a sua chegada e me deparo olhando pra essas fotos com a certeza do quanto Deus é incrível. 9 meses, 38 semanas e 1 vida inteira pela frente. Sou tão sortuda e abençoada por ter tido saúde para te gerar e proteger durante todo esse tempo, minha filha”, iniciou.

Lore falou também sobre alguns problemas físicos e emocionas que passou durante a gestação: “Tive medo (ainda tenho), insegurança, fiquei emotiva demais (inclusive estou chorando muito agora), ansiedade virou meu sobrenome e sensibilidade tomou a frente de tudo. Incontáveis enjoos, quedas de pressão, falta de ar e muitas outras coisas que, menosprezados por muitos, mas compreendido por tantas outras mães, me faziam lembrar que cada esforço seria recompensado”.

“Ah, minha filha, aprendi tanto com você já! Aprendi inclusive nesse processo que nunca vamos estar prontas, mas sabemos como nos preparar. Eu estou pronta para iniciar um novo ciclo na minha vida de muito aprendizado e você está pronta para vir ao mundo e ser muito amada, minha pequena Liz! Gratidão”, finalizou.

