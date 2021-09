Luan Santana posta clique com ‘braço gigante’ e web aponta edição: ‘Exagerou’

Luan Santana aproveitou o fim de semana para curtir uma piscina e não deixou de compartilhar o clique em suas redes sociais no último domingo (12). O cantor publicou uma foto sem camisa onde seus músculos chamam muita atenção.

A web logo reagiu ao “braço gigante” do cantor e nos comentários da publicação apontaram que o sertanejo teria abusado de recursos de edição de foto.

“A edição no braço não ficou legal”, escreveu um seguidor. “Ué, um braço tá mais forte que o outro”, apontou outra nos comentários. “Isso é um braço ou é um estabilizador?”, opinou uma fã”. “Exagerou no photoshop do braço”, escreveu mais uma.

Confira o clique: