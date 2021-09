Luana Piovani desabafa após morte de amigo: ‘grande ser humano’

Luana Piovani bateu um papo sério com os seguidores do instagram na tarde desta quarta-feira (14). A apresentadora comentou as campanhas de Setembro Amarelo, e relembrou a morte de um amigo.

“O bordão da campanha era: ‘Ligue para uma pessoa que você ama e pergunte como ela vai’. Várias pessoas postaram e achei curioso, interessante… Acabei não ligando, nem perguntando para ninguém ‘como vai você?’, até porque já faço isso geralmente no WhatApp. A polícia ainda está investigando, não determinou o que pode ter acontecido, mas existe a chance de ele tenha se suicidado e fico pensando: ‘E se eu tivesse ligado perguntando como vai?'”, começou.

ensei mil vezes nesses dias ‘por que não liguei para ele?’, ‘por que ele não me ligou?’… Tinha um tempo que não falava com ele, mas estou tentando transformar esse sentimento de hoje em só lembranças de coisas boas. Ele tinha um grande sorriso, era um grande ser humano”, completou a ex-esposa de Pedro Scooby.