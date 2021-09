Luciano Camargo homenageia irmã em aniversário: ‘Te amo’

Marlene Camargo, irmã de Luciano Camargo, completou mais um ano de vida nesta segunda-feira (20). O sertanejo utilizou as redes sociais para homenageá-la, e ainda relatou que herdou a paixão por novelas da familiar.

“Hoje é o dia dela!!!! E não tem como escrever algo e não citar o quanto ela foi importante para o meu crescimento na vida. Todos os ensinamentos básicos de uma criança foi ela quem me ensinou. Quando eu estava com 9 anos, ela começou a me ensinar a cuidar de casa. Lembro que eu mais atrapalhava do que ajudava, mas isso tem uma explicação: é que eu era tão apegado a ela que, enquanto os outros irmãos iam brincar, eu queria ficar com ela”, começou o cantor.

“Foi dela que eu herdei essa paixão por novela… Todos os dias, às 18:00, íamos para casa do vizinho assistir TV. rsrsrs. Marlene, minha amada irmã, sempre falo que sou abençoado por Deus e você faz parte desta certeza que eu tenho… Hoje, no seu aniversário, desejo o que todo filho deseja para uma mãe: que ela viva 150 anos, para poder curtir o máximo do seu amor… Eu te amo, minha irmã @marlenecamargo_”, completou.