Luciano Szafir rebate boatos de ajuda financeira de Xuxa: ‘Acostumado’

“Claro que não gostei, mas passaram três segundos e já nem lembrava. Com 20 e tantos anos de carreira, estou acostumado. Estava preocupado em ficar vivo. Tenho plano de saúde e condições de arcar com tudo. E, se Xuxa tivesse pagado, não teria vergonha. Infelizmente, existe uma imprensa ruim que não checa as informações e só quer vender a notícia o mais rápido possível”, disse Szafir em entrevista ao jornal Extra.

“Já me preocupei mais com essas notícias falsas. No passado, já me seguraram até para não querer bater em jornalista. Naquela época não tínhamos a visão que temos hoje. Graças a Deus, ainda bem que evoluímos. Hoje, leio, me chateio três segundos e depois já nem lembro mais”, completou.