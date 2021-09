Ludmilla se oferece para pagar enterro de adolescente morto; entenda

Ludmilla foi ao Twitter na manhã desta terça-feira pedir ajuda para encontrar a família do jovem Samuel Vicente, de 17 anos, morto no último sábado numa ação da Polícia Militar em Anchieta, bairro da Zona Norte do Rio. A cantora viu na TV uma matéria sobre o caso, ficou sensibilizada com o sofrimento da família, que está com dificuldades financeiras, e está disposta a pagar os custos do enterro.