Luisa Mell critica Zé Neto por promessa com animal; cantor rebate

A ativista Luisa Mell criticou o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, por causa de uma promessa com um animal. O sertanejo prometeu andar mais de mil quilômetros em cima de um burro.

“Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando… Não consigo entender”, iniciou ela.

Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa”, continuou.