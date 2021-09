Luta contra o rebaixamento abre o returno neste sábado – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – O returno do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com quatro partidas. O destaque vai ser a luta contra o rebaixamento, já que o Red Bull Bragantino é o único time que está na parte de cima da tabela de classificação.

Em quarto lugar, com 32 pontos, o Toro Loko não quer deixar a zona de classificação para a Copa Libertadores e por isso precisa da vitória diante da lanterna Chapecoense, no Nabi Abi Chedid. O Verdão do Oeste ainda não ganhou no campeonato e somou apenas sete pontos no 1º turno.

Outro paulista que entra em campo neste sábado é o Santos. Sem vencer há cinco rodadas e em queda livre, o Peixe aposta na estreia do técnico Fábio Carille – substituto de Fernando Diniz – para encerrar o jejum no confronto direto contra o Bahia, na Vila Belmiro.

O Peixe está na 14ª colocação, com 22 pontos, um a mais que o Bahia, que é o 16º colocado. Mesmo em caso de derrota, os dois times não correm risco de terminarem a rodada na zona de rebaixamento.

TEM MAIS!

Dois times que vieram da Série B, Juventude e Cuiabá se enfrentam na Arena Pantanal para se distanciarem de vez da zona de rebaixamento e confirmarem a reação dentro do campeonato. O Ju é o 13ª colocado, com 23 pontos, e o Dourado vem um pouco acima, em 11º lugar, com 24.

Na Arena Independência, o América-MG, que abre a zona de rebaixamento, com 18 pontos, recebe o Athletico-PR. Apesar de estar na nona colocação, com 24, o Furacão vive um momento delicado.

Sem vencer há seis partidas no Brasileirão, o Athletico-PR ainda não definiu quem será o substituto do técnico português António Oliveira, que deixou o cargo após a surpreendente eliminação para o FC Cascavel, nas semifinais do Campeonato Paranaense.