Luta trágica: boxeadora de 18 anos morre após nocaute em luta

O nocaute é o final mais esperado para uma boa luta de boxe, mas na disputa entre a mexicana Jeanette Zacarias Zapata e a canadense Marie Pier Houle não houveram motivos de comemoração. A puglista mexicana de apenas 18 anos acabou morrendo após ser nocauteada.

A luta aconteceu no último sábado (28), em Montreal, no Canadá. Logo após o nocaute, Jeanette, conhecida como ‘La Chiquitaboom’, sofreu uma convulsão e foi levada para o hospital. De acordo com informações do torneio, no hospital ela foi induzida ao coma para evitar danos neurológicos, mas acabou falecendo na última quinta-feira (2).

Il a beaucoup été question du knock-out subi par Jeanette Zacarias Zapata en mai dernier au Mexique, mais à ma connaissance, personne n’avait encore vu les images : pic.twitter.com/E9t2jWqlj5 — Francis Paquin (@FPaquinRDS) August 31, 2021

Quem deu a notícia da morte da boxeadora foi o promotor da luta, Yvon Michel. “É com grande tristeza e tormento que soubemos, por um representante de sua família, que Jeanette Zacarias Zapata faleceu esta tarde às 15h45”, escreveu.

A sua adversária e vencedora da luta lamentou a morte de Jeanette. “O boxe traz muitos riscos e perigos. Este é nosso trabalho, nossa paixão. Nunca, para sempre, a intenção de machucar seriamente um oponente fez parte dos meus planos”, disse.