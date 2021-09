Luto! Vítima de câncer, morre árbitro que se envolveu em polêmica em clássico carioca em 2014 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 15 (AFI) – Mais uma notícia triste abalou o futebol brasileiro nesta quarta-feira (15). Isso porque, faleceu na noite pessada, o árbitro Rodrigo Castanheira, que aos 45 anos, vinha lutando contra um câncer, mas não resistiu.

Ele ficou conhecido pelo grande público em 2014, quando era árbitro assistente – responsável por observar os lances de linha de fundo – no clássico entre Vasco e Flamengo durante o Campeonato Carioca e não assinalou um gol de falta legal marcado pelo meia Douglas.

Professor de Educação Física, ele trabalha para a Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro e fez parte da comissão de abritragem carioca entre 2003 e 2017.

CONFIRA A NOTA DE PESAR EMITIDA PELA FERJ:

Com profundo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta a morte do árbitro Rodrigo Saraiva Castanheira, de 45 anos, vítima de Câncer, nesta terça-feira (14/09). Ele entrou no quadro da COAF-RJ em 2003.

A FERJ lamenta esta perda em seu quadro de arbitragem e se solidariza com parentes e familiares do árbitro.