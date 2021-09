Luxa e Diniz na Série, chuva de gols na Europa e muito futebol paulista; Confira TODOS os RESULTADOS da quinta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A bola rolou bastante na quinta-feira de futebol. O Campeonato Brasileiro Série B deu prosseguimento à 24ª rodada, a Liga Europa fechou a primeira rodada na Fase de Grupos e o Campeonato Acreano do 2º turno começou.

No futebol “não profissional”, teve Campeonato Brasileiro Aspirantes e uma chuva de partidas no Campeonato Paulista Sub-20.

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 24ª RODADA

CRB 1 x 1 Vasco, no Rei Pelé

Cruzeiro 1 x 1 Operário, no Mineirão

Remo 2 x 1 Avaí, no Baenão

LIGA EUROPA – FASE DE GRUPOS – 1ª RODADA

GRUPO A

Rangers-ESC 0 x 2 Lyon-FRA, no Ibrox Stadium

Brondby-DIN 0 x 0 Sparta Praga-TCH, no Brondby Stadion

GRUPO B

Monaco-FRA 1 x 0 Sturm Graz-AUS, no Stade Louis II

PSV- HOL 2 x 2 Real Sociedad-ESP, no Philips Stadion

GRUPO C

Leicester City-ING 2 x 2 Napoli-ITA, no King Power Stadium

GRUPO D

Olympiacos-GRE 2 x 1 Royal Antwerp-BEL, no Karaiskaikis Stadium

Eintracht Frankfurt-ALE 1 x 1 Fenerbahçe-TUR, no Deustche Bank Park

GRUPO E

Galatasaray-TUR 0 x 1 Lazio-ITA, no Türk Telekom Arena

Locomotiv Moscou-RUS 1 x 1 Olympique de Marselha-FRA, no Lokomotiv Stadium

GRUPO F

Estrela Vermelha-SER 2 x 1 Braga-POR, no Red Star Stadium

Midtjylland-DIN 1 x 1 Ludogorets-BUL, no MCH Arena

GRUPO G

Real Bétis-ESP 4 x 3 Celtic-ESC, no Benito Vilamarín

Bayer Leverkusen-ALE 2 x 1 Ferencvaros-HUN

GRUPO H

Rapid Viena-AUS 0 x 1 Genk-BEL, no Allianz Stadion

Dinamo Zagreb-CRO 0 x 2 West Ham-ING, no Stadion Maksimir

CAMPEONATO BRASILEIRO ASPIRANTES – 2ª FASE – 5ª RODADA

GRUPO C

Grêmio 2 x 0 Ceará, no CT Hélio Dourado

Corinthians 1 x 0 Figueirense-SC, no Parque São Jorge

GRUPO D

Fortaleza 2 x 1 Bahia, no CT Ribamar Bezerra

RB Bragantino 1 x 4 Avaí, no Centro de Formação de Atletas de Red Bull

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – FASE DE GRUPOS – 7ª RODADA

GRUPO 1

Monte Azul 2 x 3 Mirassol, no Otacília Patrício Arroyo

Olimpia 2 x 0 América, no Maria Tereza Breda

Fernandópolis 1 x 3 Tanabi, no Claudio Rodante

GRUPO 2

Taquaritinga 0 x 1 Vocem, no Dr. Adail Nunes da Silva

Assisense 0 x 4 Marília, no Antônio Viana da Silva

XV de Jaú 2 x 1 Penapolense, no Zezinho Magalhães

GRUPO 3

Independente 0 x 2 Ferroviária, no Comendador Agostinho Prada

Velo Clube 0 x 2 Inter de Limeira, no Benito Agnelo Castellano

XV de Piracicaba 2 x 0 São-Carlense, no Barão de Serra Negra

GRUPO 4

Rio Branco 0 x 3 Itapirense, no Décio Vitta

Ponte Preta 2 x 1 Amparo, no Coronel Francisco Vieira

Brasilis 3 x 2 Jaguariúna, no CT do Brasilis

GRUPO 5

Desportivo Brasil 2 x 3 Guarani, no CT Desportivo Brasil

Ituano 0 x 1 Capivariano, no CT Dr. Novelli Junior

São Bernardo 2 x 0 Atibaia, no Rubro Negro

GRUPO 6

Nacional 2 x 2 Corinthians, no Nicolau Alayon

Juventus 3 x 2 RB Bragantino, no Conde Rodolfo Crespi

Portuguesa 2 x 2 Ibrachina, no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte

GRUPO 7

Oeste 3 x 1 Osasco Audax, no CT da Vila Porto

Grêmio Osasco 2 x 1 São Bento, no Prefeito José Liberatti

GRUPO 8

Flamengo 0 x 4 Palmeiras, no Antônio Soares de Oliveira

São José 0 x 0 União Mogi, no Martins Pereira

Taubaté 2 x 0 ECUS, no Joaquim de Morais Filho

GRUPO 9

Água Santa 0 x 0 Santos, no Jose Batista Pereira Fernandes

São Caetano 3 x 0 EC São Bernardo, no Anacleto Campanella

Portuguesa Santista 2 x 0 Santo André, no Ulrico Mursa

CAMPEONATO ACREANO – 2º TURNO – 1ª RODADA

Humaitá 0 x 1 Rio Branco, no Florestão

Atlético 2 x 1 Galvez, no Florestão