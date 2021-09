Luxo sobre rodas: motorhome de Will Smith tem dois andares, cinema e muito mais

Embora esse tipo de veículo não seja tão comum no Brasil, você já deve ter visto motorhomes e trailers em filmes e séries. Nos anos 2000, o ator Will Smith investiu na customização de um desses automóveis e o tornou um dos motorhomes mais caros já produzidos, custando 2,5 milhões de dólares (mais de 13 milhões de reais na cotação atual).

Confira um tour pelo veículo no vídeo abaixo.

O veículo foi criado pela Anderson Mobile Estates, uma fabricante norte-americana de trailers de luxo, e era chamado de The Heat. Entretanto, ao ser adquirida por Smith foi rebatizado de The Studio. A casa sobre 22 rodas projetada para o ator de “Um Maluco no Pedaço” possui dois andares, cinema, salas, banheiros, cozinha e outras comodidades.

O andar de cima inteiro é espaço dedicado a reuniões, mas que também pode servir como sala de cinema, uma vez que possui uma tela com 100 polegadas multiuso. De acordo com o site Motor1, o ambiente comporta 30 pessoas. Apesar de ter janelas dos dois lados, é possível acionar as persianas para escurecer o ambiente e melhorar a visualização da tela.



Reprodução/Motor1

O andar de baixo é o espaço que abriga a cozinha, sala de jantar, sala de estar, banheiro, escritório, uma sala de maquiagem profissional e um closet. Para se ter noção, só o banheiro custou 25 mil dólares (ou seja, R$ 134.030 em conversão direta) e sua largura é equivalente à do veículo. Ele também conta com chuveiro a vapor e uma porta tecnológica que garante a privacidade, se tornando opaca ao pressionar um botão.



Outro detalhe inserido na personalização são as portas automáticas do trailer, que ao se abrirem ou fecharem imitam o som da nave Enterprise, de Star Wars.

Apesar de já ter alguns anos de existência, ainda de acordo com o site Motor1, o veículo continua pertencendo a Will Smith e continua sendo um dos mais caros da categoria. Como não o usa com tanta frequência, o ator costuma alugar o trailer por 9 mil dólares semanais (R$ 48.250,80 em conversão direta).

