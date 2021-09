Lyon Engenharia tem mais de 100 novos empregos pelo país

A Lyon Engenharia está divulgando mais de 100 oportunidades de emprego pelo país. São várias chances de contratação para aqueles que buscam a carteira assinada e oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Veja, a seguir, as informações e orientações para a candidatura no processo de seleção!

Lyon Engenharia tem novas oportunidades de emprego pelo país

São novas possibilidades de contrato para quem busca um salário compatível com o mercado e benefícios como seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e outros. Confira as vagas abertas, neste início de semana, bem como as informações para se candidatar!

Técnico de Segurança do Trabalho (69821);

Supervisor de Projetos Mecânicos – Temporário (70286);

Analista de Controles Internos e Compliance (69778);

Engenheiro Eletricista Sênior (68041);

Engenheiro Eletricista Projetos (71560);

Analista de Medição Pleno (71550);

Engenheiro de Planejamento Sênior – (71618);

Analista de Indicadores (69782);

Projetista Civil Sênior (71274);

Auxiliar Administrativo Pleno (70823);

Analista Administrativo de Contratos – 71028;

Analista de Processos Júnior (71264);

Analista de RH Júnior (R&S);

Analista de Administração de Pessoal Jr – 70607;

Assistente Administrativo Pleno (71293);

Auxiliar Administrativo Pleno (71176);

Fiscal de Campo Sênior (71109);

Analista de Relacionamento com a Comunidade (71118).

Como se candidatar

Os interessados em uma das possibilidades de emprego na Lyon Engenharia podem clicar no site de participação, escolher a vaga desejada e cadastrar-se em “Candidate-se”, na página da oportunidade. A empresa contrata perfis proativos, comunicativos e criativos!

