Maceió deve contar com festas de réveillon em sete pontos da capital

Maceió, que já recebeu o título de ‘capital do réveillon, deve contar com festas em sete pontos da capital para saufar 2022, conforme anunciou a titular da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), Mírian Monte.

Em post publicado na sua rede social, Monte informou que a pasta deu início ao planejamento da festa de fim de ano. “Estão sendo programados sete palcos espalhados pela cidade na Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara, Jacintinho, Vergel do Lago, Ipioca e no Benedito Bentes. 100% das apresentações serão realizadas por artistas locais de gêneros musicais diversos, selecionados por edital”.

A Ação Cultural, no entanto, destacou que a realização das festas dependerá da situação sanitária do país com relação à covid 19 e dos decretos vigentes no período.

Nesta segunda, outros setores do entretenimento e esportes apresentaram pautas à chefia do executivo municipal e estadual. À tarde, representantes dos setores de eventos solicitaram a retomada gradual dos eventos de médio e grandes portes a partir de outubro. Os empresários defendem o passaporte da vacina para garantir a segurança, além de outros protocolos.

À noite, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, recebeu representantes dos clubes de futebol, que solicitaram a liberação de público nos estádios. A prefeitura e o Estado analisam todas as solicitações.