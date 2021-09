Madureira-RJ 1 x 2 Inter de Limeira-SP – Leão faz sua parte com dois belos gols, mas está fora da Série D – Futebol Interior

Madureira, RJ, 3 (AFI) – A Inter de Limeira fez sua parte,, mas está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão venceu neste sábado o Madureira por 2 a 1 pela 14° e última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Conselheiro Galvão.

A vitória foi insuficiente, já que o Bangu venceu o Santo André e o Cianorte arrancou um ponto com o empate sem gols com a Portuguesa. Com isso, a Inter de Limeira terminou na quinta colocação, com 19 pontos , mesmo número de pontos do Bangu, que levou vantagem no saldo de gols (-2 contra -3).

Bangu, Cianorte, Santo André e Portuguesa avançarem no Grupo 7. O Madureira terminou na última posição, com 14 pontos.

O JOGO

A Inter de Limeira, mesmo jogando fora de casa, foi ao ataque no Rio de Janeiro. Com mais posse de bola, chegou ao gol logo aos nove minutos. Léo Reis dominou na intermediária, avançou e soltou a bomba de fora da área, marcando um belo gol.

Após o gol, a Inter de Limeira se postou bem na defesa, anulou as tentativas de chegadas ao ataque do Madureira e Rafael Pin pouco trabalhou no primeiro tempo.

No contra-ataque, a Inter de Limeira ainda teve a oportunidade de ampliar o marcador no primeiro tempo. Aos 40 minutos, o lateral-esuerdo Igor Tavares soltou a bomba de fora da área e assustou o goleiro Davi Barros.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, a Inter de Limeira tratou de marcar logo no começo. Aos oito minutos, Guilherme recebeu na esquerda, girou em cima da marcação e mandou de fora da área no canto do goleiro, marcando um belo gol.

A Inter não baixou guarda com os 2 a 0 e aos 12, Emerson, de falta quase fez o terceiro. Após a metade do segundo tempo, o Madureira passou a dominar e criar boa chances de gol. Aos 20, Sampaio acertou a trave do Leão.

Três minutos depois, após indecisão da zaga, Romário aproveitou, mas parou no goleiro Rafael Pin. Aos 24, Sampaio cabeceou e foi a vez do zagueiro Helder salvar depois que a bola já tinha vencido o goleiro da Inter.

As coisas melhoraram para Inter aos 26, quando Romário, que já tinha amarelo, foi expulso por falta em Gui Mendes.

Aos 40 minutos, Emerson tabelou com Bruno Paulo e mandou da entrada da área, quase fazendo o terceiro da Inter. No final, Léo Reis foi expulso e o Madureira pressionou a Inter.

Aos 42, o time carioca diminui, Sampaio recebeu livre na esquerda e bateu, Renan Fonseca tocou contra para o gol.