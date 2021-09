Mãe de Paulo Gustavo fala do genro: “Faz tudo por mim”

Déa Lúcia, a mãe do humorista Paulo Gustavo, participou de um café da manhã especial do programa Mais Você da TV Globo. Aniversariante do dia, ela diz que não terá festa pelos seus 74 anos. “Não tenho como comemorar nada. Mais tarde, meu genro vai passar aqui com meus netos”, afirmou durante a entrevista.