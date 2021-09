Mãe e avó de Nego do Borel sofrem com ameaças, diz colunista

Parece que a polêmica participação de Nego do Borel na décima terceira temporada de “A Fazenda” não tem dado paz para família do artista. Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do O Dia, mãe e avó do funkeiro receberam ameaças.

Rosali Viana, mãe e Elza Viana, avó de Nego do Borel sofrem duplamente: ao ver o artista envolvido em brigas no reality, além das ameaças que recebem constantemente.

De acordo com a colunista, as parentes recebem xingamentos e ameaças através de mensagens telefônicas. Por causa disso elas evitam até sair de casa. Uma fonte teria informado para a coluna que o resto da família não permite mais que elas assistam o programa com medo de passarem mal.

Nego do Borel está sendo bastante criticado por sua postura no reality rural e foi o primeiro peão a ir direto para a roça na última terça-feira (21).