MAG Seguros tem mais de 30 vagas de emprego

Multinacional do Grupo Aegon, um dos maiores grupos de seguro de vida, previdência privada e investimentos financeiros do mundo atuante em mais de 20 países, a MAG Seguros tem mais de 70 vagas de emprego abertas atualmente. Há chances para todos os níveis de senioridade: júnior, pleno, sênior, gerência e supervisão, além de estágio e trainee.

Segundo a seguradora, a busca é por profissionais para atuação nas cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Curitiba (PR) e São Carlos (SP).

As chances são para as funções de Analista de Dados Sr, Agente Comercial, Gerente Comercial, Analista de Riscos, Promotor de Vendas, Analista de Compliance, Gerente de Cybersecurity, Estágio em Controladoria, Analista de Recrutamento e Seleção, Analista de Backoffice, Analista de Marketing, Atuário, Analista de UX Jr, Supervisor de Relacionamento, Estágio em Investimentos, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas há vagas para pessoas com ou sem experiência, a partir do ensino médio.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e, em algumas posições, remuneração variável. Além disso, eles terão direito a um amplo pacote de benefícios que contempla Vale refeição, Vale alimentação, Vale transporte, Plano de saúde, Plano odontológico, Auxílio Creche/ babá, Previdência, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Assistência funeral, Café da manhã, acesso ao Gympass, oportunidade de carreira, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em integrar o time da MAG Seguros deverão acessar a página de carreiras da empresa no Vagas.com para cadastrar o currículo e participar da seleção. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação.