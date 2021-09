Magazine Luiza abre trainee exclusivo para profissionais negros

Em busca de uma forma de aumentar o número de empregados pretos e pardos em posições de liderança, a companhia resolveu repetir a exclusividade para pessoas negras na edição deste ano de seu programa de trainees. Os interessados podem se inscrever no site do programa da Magazine Luiza.

No ano passado, o lançamento do programa de trainees voltado exclusivamente para negros gerou muitos elogios e também críticas. A empresa recebeu mais de 22 mil inscrições e contratou 19 trainees, quase o dobro do plano inicial de dez vagas.