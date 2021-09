Mais um Governo Estadual permite a volta de torcedores aos estádios – Futebol Interior

Boa Vista, RR, 10 (AFI) – O Governo de Roraima é mais um liberar a volta de público nos estádios. Há, no entanto, ressalvas. A liberação completa precisa das permissões da vigilância sanitária e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A ideia era que o São Raimundo recebesse até 30% da ocupação do estádio Canarinho, em Boa Vista, para o duelo contra o Paragominas em 19 de setembro pela Segunda Fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Mundão, como o São Raimundo é chamado, tomou a iniciativa e apresentou um plano para a retomada de público nos estádios. A Prefeitura de Boa Vista, no entanto, ainda não emitiu parecer, mesmo com a liberação do Governo de Roraima.