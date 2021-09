Malhação Sonhos: confira tudo o que vai acontecer na semana de 6 a 10 de setembro

Segunda-feira (06)

Lobão e Gael se enfrentam e Karina passa mal. Dalva incentiva Duca e Bianca a ficarem juntos. Jade conta todas as armações para Edgard, prometendo que será uma boa pessoa. Lobão inventa que tinha um caso com Ana e Gael se desespera. Karina decide ir embora com Lobão, e Cobra garante a Gael que acompanhará os dois. Dandara tenta falar com René para descobrir a verdade sobre Ana e Lobão, mas não consegue falar com o ex-marido. Karina vai para a casa de Nat, e Cobra avisa a Gael, que pede para Duca conferir o estado da filha. Delma e Marcelo tentam animar Pedro, que prefere curtir sua solidão. Lobão pede segredo a Luiz sobre a falsificação do exame de DNA. Karina se prepara para lutar na Khan quando Gael surge para levá-la dali.

Terça-feira (07)

Lobão ameaça os integrantes da Galera da Ribalta. Jade tenta convencer Bianca e Duca de sua mudança. Pedro se declara para Karina, mas ela ignora o ex-namorado. Dandara incentiva os alunos a darem uma segunda chance para Jade. João sugere um plano para Pedro reconquistar Karina. Nat conversa com Karina sobre Pedro. João, Pedro, Nando e a turma da Galera da Ribalta se preparam para ajudar Pedro a reconquistar Karina. João repassa as instruções do plano com os integrantes da banda. João coloca uma câmera escondida na Academia Khan. Nando fica preso no duto do ar-condicionado da Khan. Barbara ajuda Wallace a cuidar de Joaquim. Karina fica sozinha na academia e Pedro se prepara para encontrá-la.