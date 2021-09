Malhação Sonhos: Pedro coloca em prática seu plano para reconquistar Karina

Pedro (Rafael Vitti) está arrasado com o fim de seu namoro com Karina (Isabella Santoni), e não vai medir esforços para reconquistar o coração da esquentadinha nos próximos capítulos de ‘Malhação Sonhos’. Enfim, chegou a hora de o roqueiro colocar em prática a operação “Donzela de Ferro”, plano que bolou com João (Guilherme Hamacek), Tomtom (Bianca Vedovato) e a galera da Ribalta.

Ao fim do dia, quando Karina estiver treinando sozinha, Nando (Léo Jaime) e Pedro dão início à invasão na academia Kahn. Desajeitado, Nando acaba preso no duto de ar. Na tentativa de se soltar, cai por cima da esquentadinha. Mas o acidente de percurso é a deixa que a dupla precisava para conseguir levar Karina ao banheiro da Ribalta. Como já era de se esperar, a jovem fica furiosa com o ex-namorado. Mesmo assim, ele segue com suas juras de amor e os pedidos de desculpa.

A missão não é tão simples, mas ela acaba gostando da noite “coladinha” com o ex-namorado. Enquanto isso, na casa de Gael (Eriberto Leão), Duca (Arthur Aguiar) avisa do sumiço de Karina ao pai da menina. Preocupado, ele busca a jovem em hospitais, no QG, e até na casa de Delma (Patricia França). É quando eles percebem que Pedro também não passou a noite em casa.