Manaus-AM 1 x 1 Ferroviário-CE – Empate não estava nos planos e times deixam para decidir na última rodada – Futebol Interior

Manaus, AM, 19 (AFI) – Com gols no primeiro tempo, Manaus e Ferroviário ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo no estádio da Colina, na capital amazonense, pela 17ª rodada da Série C do Brasileirão.

O resultado não foi os dos sonhos para as duas equipes. O Manaus não confirma sua vaga de forma antecipada, mas dá um passo neste caminho,

O time amazonense tem 26 pontos na segunda colocação e só depende de si para se classificar. Para isso, basta vencer o Paysandu-PA. Dependendo dos outros resultados na última rodada, um empate pode valer a vaga.

O Ferroviário está no G4 de forma provisória, com 24 pontos, mas tem que torcer ainda neste domingo contra o Botafogo-PB, que encara o Jacupiense, para permanecer entre os quatro primeiros.

Se isso acontecer, o Ferroviário precisará na última rodada vencer o Floresta para se classificar sem depender de ninguém. Se o Botafogo ultrapassar o Ferrão, o time terá que vencer e torcer para uma combinação de resultados para sonhar com a chance de classificação.

O JOGO

Apesar de estar jogando fora de casa, o Ferroviário se mandou ao ataque e criou a primeira boa chance do jogo, aos sete minutos. Berguinho recebeu na esquerda, passou por Marcelo Augusto e chutou cruzado para o meio da área, mas Dudu Mandai apareceu para afastar.

Aos 13, o Ferroviário teve a chance de abrir o marcador em contra-ataque puxado por Lázaro, mas o atleta em vez de tocar para Edson Carius, concluiu mal ao gol. O Manaus chegou pela primeira vez aos 14 em jogada pela direita, mas a zaga do Ferroviário evitou o gol certo.

Aos 19, o Manaus abriu o marcador. Daniel Costa cobrou falta da esquerda, a bola desviou na zaga do Ferrão e enganou o goleiro Rafael. O árbitro assinalou gol contra de Richardson. Depois do gol, o Ferroviário mandou no jogo.

Concentrado, teve a chance de ampliar o resultado ainda no primeiro tempo, como aos 42 minutos, quando perdeu grande chance de cabeça.

O castigo veio aos 47, quando o Ferroviário achou o empate. Berguinho fez excelente jogada, passou por Dudu Mandai e cruzou para Gabriel Dias bater da marca do pênalti para empatar.

ETAPA FINAL

O Manaus voltou disposto a buscar o gol da vitória e classificação antecipada. Logo aos quatro minutos, Guilherme Pira teve a chance mas parou na excelente defesa de Rafael.

O Ferroviário não ficava no campo de defesa e aos 11 quase fez o segundo, Edson Caríus chegou ao ataque após passe de Berguinho, mas bateu por cima.

O time cearense pressionava mais o Manaus no segundo tempo, mas faltava caprichar na hora da conclusão. Aos 18 Emerson cruza pela esquerda para Cariús, que finalizou mal e desperdiça boa oportunidade.

Aos 22, o Manaus respondeu, com Douglas Lima bateu de fora da área após rebote da zaga e a bola passou rente trave esquerda do Ferrão.

Melhor em campo, O Ferroviário chegou aos 37 minutos e mais uma vez Edson Carius desperdiçou, cabeceando por cima de travessão.

No final, os dois times tentaram a vitória, mas sem chegar ao objetivo.

PRÓXIMOS JOGOS

A última rodada da primeira fase será disputada no sábado, com todos os jogos às 17h. o Ferroviário-Ce recebendo Floresta-CE, enquanto o Manaus enfrenta o Paysandu-PA, em Belém (PA).