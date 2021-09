Manaus-AM cresce em casa e deve complicar para cima do Novorizontino-SP – Futebol Interior

Manaus, AM, 27 (AFI) – A Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C começa no próximo final de semana e, nesta terça-feira, no Conselho Técnico na sede da CBF, haverá a definição da tabela, datas e horários dos jogos.

Mas, de acordo com a tabela detalhada divulgada com o regulamento da competição, já dá para saber que o primeiro adversário do Novorizontino-SP, no quadrangular do Grupo D que apontará os dois clubes que estarão da Série B de 2022, será o Manaus-AM.

DIFÍCIL DE BATER

O Gavião, está invicto em seus domínios – mandou quase todo os jogos da fase anterior na Arena da Amazônia, apenas os dois ocorreram no Estádio Ismael Benigno, o popular Colina.

Das sete vitórias, na Primeira Fase, cinco ocorreram na Arena da Amazônia: 2 a 0 Santa Cruz-PE, 2 x 1 Floresta-CE, 2 a Tombense, 1 a 0 Volta Redonda-RJ e 2 a 0 Altos-PI. O único triunfo fora de casa, se deu na 15ª rodada, diante do rebaixado Jacuipense-BA, no Estádio Manoel Barradas – o Barradão, em Salvador, na Bahia.

Apenas um, dos seus cinco empates, não ocorreu em seus domínios: 2 a 2 com o Floresta, no Cidade Vozão. Os outros quatro: 1 a 1 com Jacuipense, Paysandu e Ferroviário; e sem gols com Botafogo.

As seis derrotas: 5 a 0 Volta Redonda, no Rio de Janeiro; 3 a 2 Altos, no Piauí; 4 a 1 Botafogo, na Paraíba, 1 a 0 Ferroviário, no Ceará; 2 a 1 Tombense, em Minas Gerais; e 2 a 0-Paysandu, no Pará.

ARTILHARIA

Marcou, portanto, 21 gols e sofreu 25: saldo negativo de 4. Os tentos foram assinalados por Vanilson (cinco), João Diogo (três), Gilson, Raphael Lucas e Denilson (dois) e Marcelo, Anderson, Edvan, Gabriel, Marcelo, Allan Dias (um), e um contra assinalado por Richardson, do Ferroviário.

TETRACAMPEÃO ESTADUAL

Fundado em 5 de maio de 2013, o Manaus FC é tetracampeão estadual, conquistando: 2017, 2018, 2019 e 2021 – esta última, com o gol decisivo aos 51 minutos do segundo tempo, diante do São Raimundo-AM.

Em nível nacional, possui a melhor campanha do Amazonas na Copa Verde, chegando à semifinal e, na Série D do Brasileiro, chegou à final em 2019 e conquistou o acesso. Também faz parte da lista de clubes de futebol que nunca foram rebaixados em competições nacionais.

Estreando na Série C do ano passado, não conseguiu classificação à Segunda Fase, pois terminou como quinto colocado do Grupo A, ficando a três pontos do quarto Paysandu-PA, que somou 29.