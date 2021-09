Manaus-AM e Tombense-MG podem garantir classificação e Santa Cruz-PE tenta ‘último suspiro’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Mais quatro partidas irão encerrar as disputas da 17ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (19) e muita coisa estará em jogo no Grupo A. Enquanto Manaus-AM e Tombense-MG podem garantir a classificação antecipada, o Santa Cruz-PE busca seu último suspiro para tentar se salvar do rebaixamento.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES

Logo às 16h, o Manaus-AM entra em campo precisando apenas de uma vitória confirmar a vaga na segunda fase. Atualmente com 25 pontos, o time manauara recebe o Ferroviário-CE, no Estádio da Colina. Em caso de empate ou derrota, terá que vencer o Paysandu-PA na última rodada, fora de casa. Do outro lado, o time cearense que vem na cola do G4 com 23, precisará vencer para chegar com chances na derradeira rodada.

Assim como o Manaus, o Tombense depende apenas de si para garantir a classificação

Também dependendo de suas próprias forças e de um resultado positivo para sacramentar a vaga, o Tombense-MG, que tem 24 pontos, faz uma ‘verdadeira final’ para os dois lados contra o Santa Cruz-PE, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, às 18h. Em caso de empate, a definição da classificação ficará para o último jogo. Do outro lado, o time pernambucano que é lanterna com 11 pontos precisa vencer seus dois últimos jogos e ainda contar com uma combinação de resultados para se salvar.

Por fim, às 20h, Botafogo-PB e Jacuipense-BA se enfrentam com objetivos diferentes no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento, o time baiano precisará vencer, já que em caso de derrota ou empate na rodada, pode significar o rebaixamento. A equipe paraibana, por sua vez, tem 24 pontos e está dentro do G4. Ele depende apenas de suas forças, mas só conseguirá sacramentar a classificação na última rodada.

Já no Grupo B, Ypiranga-RS e Ituano-SP fazem o duelo dos classificados, às 11h da manhã, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Com as vagas garantidas desde as últimas rodadas, o time de Itu que tem 31 pontos e os donos da casa que tem 30 buscam apenas uma melhor colocação dentro da chave que pode trazer algumas vantagens na segunda fase.

Santa Cruz irá fazer uma verdadeira decisão contra a degola

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.