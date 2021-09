Manaus-AM pode ter reestreia na próxima rodada – Futebol Interior

Manaus, AM, 02 (AFI) – O treinador do Manaus-AM, Evaristo Piza tem boas notícias para o duelo com o Jacuipense-BA, neste sábado (04), às 17 horas no Barrdão. Além dos retornos de Dudu Mandai, Anderson Paraíba e Luiz Fernando, o recém-contratado Derlan está à disposição.

O volante, que foi capitão na campanha do acesso à Série C na última temporada pelo Gavião, deixou o Paragominas-PA e acertou a volta ao Manaus para a reta final. Será que ele garante mais um acesso na conta?

‘MAIOR CLUBE DO BRASIL’?

CHEGA E JOGA?

A diretoria buscou Derlan pois só havia um jogador para a função no elenco: Guilherme Amorim. Chegou na hora certa. O titular Guilherme está suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Tombense-MG.

O caminho fica “livre”, então, para o antigo capitão reestrear pelo Manaus. A decisão, agora, é de Evaristo Piza, que antes da última rodada, não mudou a escalação nos quatro jogos à frente da equipe.

GRUPO DISPUTADISSÍMO

O Manaus é o vice-líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C com 21 pontos, um a menos do próprio Tombense-MG. O tropeço deu a liderança ao adversário. A atenção também é necessária em quem está fora do G4. O Volta Redonda-RJ tem 20 e o Ferroviário-CE, 19. As quatro partidas finais da Fase de Grupos vão pegar fogo!