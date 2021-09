Manaus-AM será o único sem público na estreia da Segunda Fase – Futebol Interior

Manaus, AM, 30 (AFI) – O Manaus-AM é o único, dos quatro mandantes da rodada inicial da Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C, que não terá torcedores no estádio. Apesar da liberação da CBF, o Governo de Amazonas ainda vetou o público.

A autoridade estadual ainda aguarda o duelo entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, na Arena da Amazônia. A partida contará com torcida e, depois, o Governo discute sobre a liberação aos clubes de Amazonas.

SEM POLÊMICA

O presidente do Manaus, Luis Mitoso, poderia “soltar os cachorros”, pedir o adiamento da estreia, mas não se vitimizou tanto. Claro, ele lamentou por ser o único sem o “12º jogador”, porém, guarda grandes esperanças para o retorno em breve.

“Eu, como presidente de um clube e gestor da agremiação, lamento. Os outros sete clubes vão ter a presença da torcida, só nós não teremos a presença do nosso 12º jogador.”

“Esperamos que, logo após o jogo da seleção brasileira, a Arena seja disponibilizada para o Manaus, e que volte pelo menos 30% do nosso torcedor, para juntos sonharmos com a nossa subida para a Série B.”

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Manaus entra em campo no domingo (03), diante do time de melhor campanha na fase anterior, o Novorizontino-SP, às 16 horas, na Colina. O jogo ao qual Luis se refere, após a atuação da seleção brasileira, é no dia 17 de outubro, pela terceira rodada, contra o Ypiranga-RS.

BIGODÓN DE VOLTA