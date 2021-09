Manaus-AM x Ferroviário-CE – Gavião a um passo da vaga e Ferrão busca ‘última chance’ na Série C – Futebol Interior

Manaus, AM, 17 (AFI) – Em mais um duelo importante desta penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Manaus-AM e Ferroviário-CE entram em campo neste domingo (19) com muita coisa em jogo. Jogando em casa, no Estádio da Colina, já que a Arena Amazonas está passando por obras no gramado para receber a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o Gavião do Norte depende apenas de si para sacramentar a classificação e recebe o Ferrão, às 16h. Os cearenses precisam dos três pontos para chegarem com chances de avançar na última rodada.

Atualmente isolado na liderança com 25 pontos, o time manauara joga por uma vitória para assegurar a vaga com uma rodada de antecedência. Em caso de empate ou derrota, terá que vencer o Paysandu-PA na última rodada, fora de casa. Já o Ferroviário é quinto com 23 e caso vença irá entrar no G4, precisando das suas próprias forças para avançar de fase. Mas, em caso de derrota, s situação ficará complicada.

MANAUS

Apesar de ainda restar um treinamento, que será realizado na manhã deste sábado, o Manaus já está pronto para essa verdadeira decisão. O técnico Evaristo Piza terá força máxima e deve escalar o que tem de melhor em mãos. A única baixa é o experiente meia Marcelinho, que já não vinha tendo grandes chances nas últimas rodada e assinou sua rescisão de contrato com o Gavião nesta semana.

“A gente sabe que depende só da gente, estamos cientes que não fizemos um bom jogo contra o Botafogo. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, ainda mais que vamos enfrentar uma equipe que não vencia há sete jogos e conseguiu uma vitória expressiva contra o Paysandu, que é uma equipe candidata ao acesso”, disse o meia Daniel Costa, que usa a camisa 30 em homenagem a Messi e descartou usar a 10 neste momento.

FERROVIÁRIO

Em time que está ganhando não se mexe. Esse é o lema que o técnico Anderson Batatais, que estreou com o pé direito ao golear o Paysandu por 5 a 1 na última rodada, e não deve fazer grandes mudanças no time titular do Ferroviário para encarar o Manaus. De qualquer forma, o meia Mauri que foi um dos destaques da equipe contra o Papão falou que todo o grupo está focado no mesmo objetivo, independente de quem irá começar jogando.

“No futebol são 11, fora os que estão no banco e não foram relacionados. Todos ajudam. Não é só os 90 minutos do jogo, tem toda uma semana de preparação. Estamos todos juntos, focados para conquistar essa classificação.”