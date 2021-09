Manaus e Novorizontino vencem fora e assumem a liderança isolada de seus grupos – Futebol Interior

Campinas, SP, 4 (AFI) – A 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi movimentada neste sábado e colocou Manaus e Novorizontino na liderança isolada, respectivamente, dos Grupos A e B da competição.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE C!

Manaus na lidenrança

Com gol de João Diogo, o Manaus venceu o Jacupiense-BA por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador. Com o resultado, a equipe retoma a liderança, provisória, do grupo A, com 24 pontos e na segunda-feira vai ter que secar o Tombense contra o Botafogo-PB. O Tombense tem 22 pontos e pode terminar a rodada na ponta.

Sem vencer há dez jogos na Série C, o Jacuipense éo lanterna com 12 pontos e se complica de vez na luta contra o rebaixamento.

NOVORIZONTINO ATROPELA

Pelo Grupo B, o Novorizontino não tomou conhecimento e enfiou 4 a 1 no Botafogo e praticamente se garantiu na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

A vitória de virada sobre o Pantera coloca o Novorizontino na liderança do Grupo B com 30 pontos, três a mais do que o Ypiranga, que vai jogar neste domingo em casa contra o Oeste. O Novorizontino tem dez pontos de distância do quinto colocado e dificilmente perde a vaga para a próxima fase.

O Botafogo com 20 pontos está na quinta colocção e vê cada dai mais o sonho da vaga se distanciar de Ribeirão Preto. O Botinha não vence há quatro jogos.

Paraná venceu e respira

PARANÁ RESPIRA

Na primeira partida após a demissão de Sílvio Criciúma e com seu antigo auxiliar, Jorge Ferreira, agora no comando, o Paraná venceu o Criciúma por 2 a 1 e respira na luta contra o rebaixamento.

O time paranaense segue na zona de rebaixamento, na nona colocação, com 13 pontos, porém, agora somente três pontos de distância do Mirassol. O Criciúma está na terceira posição do Grupo A, com 26 pontos, quatro de distância, do Novorizontino.

NO GRUPO A

Com gols de Betinho e Leandro Amorim, um em cada tempo, o Altos-PI venceu o Floresta-CE fora de casa e respira aliviado na competição.

Com o resultado, o Altos está na sétima posição, com 18 pontos, contra 16 pontos do Floresta, oitavo colocado do Grupo A.

Fechando a rodada, no fim da noite deste sábado, o Volta Redonda, com gols de Natan e Pedrinho, fez a lição de casa e venceu o Ferroviário-CE por 2 a 0. Com o resultado, o time carioca subiu para a terceira posição, com 22 pontos. O Ferroviário permanece com 20 pontos, na sexta posição.