Manaus tem volta da torcida adiada pelo Governo do Amazonas – Futebol Interior

Manaus, AM, 29 (AFI) – O Manaus vai precisar esperar um pouco mais para sentir o calor da torcida nos jogos válidos do Campeonato Brasileiro da Série C. A decisão é do Governo do Amazonas.

Na última terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou a presença do público nos jogos válidos pela Série C e deixou a decisão nas mãos das autoridades sanitárias de cada estado.

Existia a expectativa por parte da diretoria do Manaus em contar com o apoio da torcida já no jogo deste domingo, contra o Novorizontino, na Colina, pela primeira rodada da 2ª fase da Série C do Brasileiro.

No entanto, o governador do Amazonas, Wilson Lima, vetou o retorno do público porque acredita que não haveria tempo hábil para organizar uma estrutura sanitária e também de segurança.

O Governo de Amazonas vai tomar a decisão sobre um possível retorno do público apenas depois do jogo entre Brasil e Uruguai, pela Eliminatória Sul-Americana, na Arena da Amazônia, marcado para o dia 14 de outubro.

CONFIRA ABAIXO A NOTA DO GOVERNO DE AMAZONAS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite público para a segunda fase do Campeonato Brasileiro série C, de acordo com as determinações dos governos estaduais e municipais.

Diante disso, a liberação quanto a presença de público nos estádios de futebol no Amazonas será discutida após o jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro.

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 irá analisar os resultados do evento, com base no cumprimento dos protocolos de segurança e, então, tratará a questão.