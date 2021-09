Maquiador mostra Viviane Araújo pronta para subir ao altar; veja foto

Apesar de não poder ficar para festa, que terá uma benção religiosa, Junior falou sobre preparar a amiga para o enlace. “Vai ser um festão. Estou a caminho do aeroporto que amanhã tenho um casamento muito cedo em Gramado, mas deixei tudo pronto, a noiva vai entrar agora”, explicou no Stories do Instagram.

O maquiador Junior Mendes não se conteve e postou inúmeros clicks de Viviane Araújo pronta para o casamento com Guilherme Militão na noite desta sexta-feira (3). O evento está sendo realizado em um sítio da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Viviane entrou na igreja com a tradicional marcha nupcial. Por conta da pandemia, a equipe responsável pela organização optou por restringir o número de convidados. A capacidade do espaço é para 600 pessoas, mas serão 300 convidados. A pedido dos noivos, os convidados passaram por teste de Covid-19 na entrada. A cerimônia foi acompanhada por oito pares de padrinhos – quatro pelo lado da noiva, quatro pelo lado do noivo. O casal optou por amigos que fazem parte do dia a dia deles. O convite aos padrinhos foi especial e cada um recebeu uma caixa de presente com bebida, brownie, alfajor peruano e um bem-humorado “manual”. As informações são da Revista Quem.

Confira os primeiros momentos