Marca da AmuletoBet alcança ampla visibilidade em Super Etapa da Stock Car

Uma parceria inédita em uma das modalidades de automobilismo mais populares do Brasil. De forma pioneira, a AmuletoBet conseguiu ingressar no universo da Stock Car Pro Series. A empresa de apostas esportivas e cassino online garantiu visibilidade para a sua marca em uma ação especial com o piloto Rafael Suzuki, que representa a Toyota, correndo pela equipe Full Time Sports.

O acordo foi válido para a Super Etapa da Stock Car, disputada em Goiânia (GO), entre os dias 17 e 19 de setembro. Ao longo do final de semana, a AmuletoBet conseguiu um grande destaque em função da Super Etapa, um evento que resultou em quatro provas disputadas. Dessa maneira, o evento marcou a realização da oitava e da nova etapa do calendário da Stock Car. Ao todo, 12 etapas são promovidas.

Pole e ganhador da corrida situada em Curitiba, Suzuki surgiu como nome ideal para que a casa de apostas, que tem a sorte como elemento principal, alcançasse visibilidade em uma nova modalidade esportiva, como noticiou o portal iGaming Brazil: “Pioneira, AmuletoBet desembarca na Stock Car com Rafael Suzuki”.

Thomas Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM da AmuletoBet, salientou a relevância de aparecer em um evento esportivo tão popular quanto a Stock Car no território nacional e contando ainda com transmissão ao vivo na TV. “Todos nós aqui na AmuletoBet estamos super orgulhosos em dar esse passo rumo ao automobilismo. Estamos investindo no esporte brasileiro e queremos ser vistos como talismãs, aqueles que trazem boas coisas para o esporte brasileiro”, afirmou.

Vale salientar que a empresa já efetuou outras ações relacionadas ao esporte no cenário nacional, como a aquisição de placas de publicidade nos últimos jogos da seleção brasileira na rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Além disso, a casa de apostas se tornou recentemente patrocinadora máster do Atlético-GO, time que está participando da Série A do Campeonato Brasileiro.