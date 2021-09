Luiza Adnet, irmã de Marcelo Adnet, completou 35 anos nesta sexta-feira (10). Para não deixar a data passar em branco, o humorista usou as redes sociais para homenagear a parente.

“Luiza, minha irmã. São 35 anos de amizade, 19 anos dividindo o mesmo quarto, 17 anos de férias em Macaé e perdi as contas de quantas vezes te aplaudi te vendo no palco e vice-versa. Te amo! Muita saúde pra gente! Alice manda um beijo”, escreveu na legenda do post.