Márcia Fellipe e Rod Bala lançam nesta sexta-feira (24) o videoclipe da música ‘Eu Vou Te amar’. As gravações foram feitas em Maranguape (CE).

“Adorei fazer o clipe. Gostei muito de dançar com a turma do Sense Company, eles arrasam! O clima no set estava incrível. Com certeza a turma vai adorar porque ficou bem dançante. A cara do Tiktok”, declarou a cantora.