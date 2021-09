Marcílio Dias-SC 3 x 2 Aimoré-RS – Jogador desacordado, virada após 2 a 0, mas nada de vaga! – Futebol Interior

Itajaí, SC, 04 (AFI) – Marcílio Dias e Aimoré fizeram um animado jogo de cinco gols neste sábado, no Gigantão, mas a virada dos mandantes por 3 a 2 de nada adiantou e eliminou ambos no Grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Adriano Klein fez dois gols para os gaúchos, mas no segundo tempo, os catarinenses viraram com Breno, Wellington e João Henrique.

O resultado positivo deixou o Marcílio Dias em sexto lugar com os mesmos 18 pontos do G4, mas os catarinenses ficaram fora por causa dos critérios de desempate. Já o Aimoré amargou a vice-lanterna com apenas 12 pontos.

SUSTO!

Após choque de cabeça com Renato na área dos gaúchos, aos 35 minutos do primeiro tempo, Luan caiu desacordado. O árbitro piauiense Diego da Silva Castro demorou a perceber a gravidade da situação.

Os médicos entraram em campo e chamaram imediatamente a ambulância que também foi ao gramado. Luan, com colar cervical, foi retirado de campo. Foram sete minutos de atendimento no estádio Hercílio Luz, em Itajaí.

Logo depois, a ambulância levou Luan para o hospital. Com a saída da ambulância, o jogo foi paralisado, uma vez que é necessário sempre ter um veículo no estádio. Esse foi o jogo de número 50 de Luan com a camisa de Hercílio Luz.

DOIS GOLS DELE!

O primeiro tempo, além do susto com Luan, teve dois gols de Adriano Klein. O jogador do Aimoré abriu o marcador aos 20 minutos. Ele pegou bola rebatida pelo lado direito e bateu firme. A bola desviou no bico da chuteira de Luan e tirou o goleiro Victor Hugo da jogada.

O Aimoré se animou e quase ampliou aos 21 minutos. Maurinho avançou em velocidade e bateu firme da entrada da área, mas o goleiro do Marinheiro fez boa defesa. Aos 31 minutos, porém, não teve jeito. Adriano Klein entrou com liberdade e em velocidade pela direita e bateu cruzado para fazer 2 a 0.

Aos 35 minutos, o Marcílio Dias quase diminuiu, mas a zaga tirou em cima do lance. Na sequência da jogada, Luan caiu desacordado e o jogo foi paralisado por 25 minutos, até a ambulância voltar ao estádio.

VAPT-VUPT!

No segundo tempo, o Marcílio Dias voltou ligado e diminuiu aos 18 segundos. Cruzamento perfeito e Breno desviou de cabeça para fazer o primeiro do Marinheiro. O gol animou e o Marinheiro foi em busca do empate. Aos 6 minutos, Wellington bateu de fora da área, o goleiro Luiz Henrique fez a pose para encaixar, mas deixou a bola passar por entre as pernas e tomou um frangaço. Que peru!

Aos 27 minutos, Wellington fez boa jogada e cruzou na medida para João Henrique que apenas escorou para as redes e garantiu a virada.