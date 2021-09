Margem de contribuição – Notícias Concursos

Entenda melhor a margem de contribuição e qual é a sua importância para os empreendedores

A margem de contribuição é um indicador que permite descobrir a quantidade mínima que a empresa precisa comercializar em relação aos produtos e/ou serviços que oferece, para cobrir os gastos relativos aos custos e despesas necessários na sua manutenção.

Evidencia o percentual das vendas que protege os custos e despesas do negócio. É importante frisar que a margem de contribuição não está associada ao lucro da empresa senão, somente aos custos e despesas relativos ao negócio.

De maneira simples, é a quantidade de produtos e/ou serviços que devem ser comercializados para que a empresa cubra os próprios gastos.

Auxilia na definição dos preços

Aplicar a margem de contribuição na sua empresa trará inúmeros benefícios para o planejamento financeiro, pois, além de mostrar o percentual necessário para cobrir os custos e despesas do negócio, servirá como base para a formação do preço dos produtos e/ou serviços e sua posterior análise.

A margem de contribuição vai além da precificação

Por meio desse indicador, o empreendedor poderá verificar se o seu resultado é positivo ou negativo, além de possibilitar uma correta visualização da proporção dos custos e despesas e auxiliar na projeção das metas de vendas. Também é possível se basear na margem de contribuição para planejar promoções, descontos, entre outras ações.

Não subestime a importância da margem de contribuição

A margem de contribuição é uma ferramenta de extrema importância, sendo assim, seu uso é fortemente recomendado para a gestão da empresa, afinal, é uma das ferramentas que visa garantir a saúde da organização.

Como é o cálculo da margem de contribuição

Para calcular a margem de contribuição não há segredos nem são necessárias várias fórmulas. O processo é simples, basta subtrair do total dos custos e despesas o total das receitas e multiplicar por 100 para transformar o resultado em percentual. Veja um exemplo a seguir:

Total de Receitas: $100.000,00

Total de custos e despesas: $50.000,00

$100.000 – $50.000 x 100% = 50%

No exemplo acima vemos que para cobrir os custos e despesas a empresa precisa vender metade dos produtos e/ou serviços que oferece.

Com esse resultado a gestão poderá analisar diversos fatores como, analisar se há viabilidade em cortar custos e despesas, negociar com os fornecedores condições melhores de preço e prazos de pagamento visando reduzir os gastos inerentes aos produtos e/ou serviços oferecidos. Criar estratégias para aumentar as vendas, verificar a possibilidade de realizar promoções e oferecer descontos que não comprometam essa margem, entre outras estratégias cabíveis ao resultado obtido.